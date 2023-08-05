新北市汐止區農會今（5日）於占地2300坪的休閒中心舉辦割稻體驗暨農好時光市集活動。（新北市農業局提供）

新北市汐止區農會今（5日）於占地2300坪的休閒中心舉辦割稻體驗暨農好時光市集活動，邀請小小農夫親自下田，體驗農民的辛勞、收成的喜悅，同時學習食農教育，了解水稻的種植過程與價值。

汐止區農會表示，今年3月18日舉辦插秧體驗趣，由資深稻農向小朋友們傳授插秧技巧。4個多月後，原本鮮綠的水稻秧苗，已結出金黃飽滿的稻穗，今日共有40組學童及家長參與割稻，在資深稻農說明和示範後，小朋友拿起鐮刀，開始割稻。

雖然割稻看起來很簡單，但其實需要一定的技巧和力氣，小朋友們割了一會，就感覺手臂和腰部的酸痛，不過看到自己割下的一把把稻穗，也覺得很有成就感。小朋友們透過下田親手割稻，更能體會農友的辛勞，了解每一口米飯的珍貴，進而懂得珍惜餐桌上的食物。

汐止區農會表示，收穫的成果開放民眾公益認購，每份500元，限量100份，目前認購已達7成，後續農會將認購所得捐贈予在地公益團體，歡迎民眾一同認購做愛心。

此外，除割稻體驗活動外，還舉辦汐農之美攝影比賽頒獎，現場精選24張照片展出，透過攝影愛好人士的鏡頭捕捉汐農休閒中心及稻田美景。比賽金牌得主是從400多件投稿作品脫穎的汐止區農會葉守助理事，葉守助表示平時喜愛攝影，也會向孩子學習攝影技巧，這次透過空拍機拍下農友插秧的身影，想保存古早時候人力彎腰插秧的農村記憶。他說，很榮幸自己的作品受到評審肯定，也希望透過照片向大家分享汐止區農會守護的水稻田。

汐止區農會理事長呂山松表示，農會平時依農作物時令辦理認識綠竹筍、蜂蜜等食農教育課程，未來將持續秉持農業傳承的精神推出各式食農教育、綠色療育課程，歡迎民眾持續關注汐止區農會汐心情臉書官網獲取更多資訊。

新北市農業局長李玟表示，農業局秉持「農業健康市／式」理念，積極與農會攜手推廣食農教育，促進農業永續發展，也鼓勵農會辦理持續辦理公益活動，展現農會社會關懷和公益精神，落實社會責任。