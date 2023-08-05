（圖／南投縣長許淑華提供）

南投縣近日大雨侵襲，仁愛鄉部分路段掏空或再度落石阻礙，南投縣政府今（5）日上午八時已將災害應變中心提升為一級開設。縣長許淑華表示，在投83線及投89線目前還有民眾受困於路中，縣府除了由道路前後端進入積極搶通道路，也透過人力運送方式向受困民眾提供物資。

許淑華今上午與縣府團隊，會同公路總局埔里工務段、南投縣後備指揮部、地方議員及村長，來到南豐村省道台14線了解搶災進度，接著返回應變中心掌握全縣情形。

許淑華也說，目前已和行政副院長鄭文燦取得聯繫，請求國軍協助搶通道路及運送物資，包括投89線及廬山地區等地。另，因長者有就醫需求，此將由搶通人員開山貓協助開路護送救護車進入；針對道路中斷地區，許淑華也向鄭副院長提出請求，申請直升機支援，務必要把鄉親安全帶下山。

（圖／南投縣長許淑華提供）

（圖／南投縣長許淑華提供）

由於信義鄉今上午再下豪雨，鄉公所發布今（5）日上午11點起停班停課，信義與仁愛相似，以山區地形為主，縣府團隊與公所不敢大意，已請道路搶通開口契約廠商在信義鄉待命，隨時做好救災準備。許淑華也再次呼籲當地民眾，非必要時請勿進入南投山區。

許淑華最後表示，昨（4）日許多救災人員搶災至深夜，也沒時間吃晚飯，非常感謝警消人員、台電、公路總局、中華電信、開口契約廠商、後備指揮部協助搶災，中央與地方持續合作，希望道路儘早搶通，縣府也會持續掌握救災情形。