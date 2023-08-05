中區國稅局苗栗分局舉辦制菸品稅捐逃漏的親子同樂會，苗栗縣警局到場宣導。（謝明俊攝）

中區國稅局苗栗分局舉辦制菸品稅捐逃漏的親子同樂會，苗栗縣長鍾東錦向小朋友購買義賣品。（謝明俊攝）

中區國稅局苗栗分局舉辦制菸品稅捐逃漏的親子同樂會，苗栗縣長鍾東錦選購義賣品。（謝明俊攝）

中區國稅局苗栗分局舉辦制菸品稅捐逃漏的親子同樂會，小朋友玩闖關遊戲。（謝明俊攝）

財政部中區國稅局苗栗分局5日上午在苗栗市巨蛋體育館，舉辦防制菸品稅捐逃漏的親子同樂會，剛好碰到苗栗縣各地降下大雷雨，大批年輕家長帶著家中小朋友前來參加各式闖關遊戲活動，現場並有多個義賣攤位，苗栗縣長鍾東錦前往致意，遇到一個小朋友提著一籃沐浴巾要義賣，鍾東錦當場掏腰包買下2條替小朋友加油。

為了宣導菸品稅捐常識，中區國稅局苗栗分局5日在苗栗市巨蛋體育館，舉辦趣味拒私菸，主辦單位安排了「正品菸酒打氣GOGOGO」、「舟行千里打擊私菸」、「抓捕猖獗私菸」等親子趣味闖關，引發家長與孩子們的熱烈參與，加深親子互動，同時學習菸品稅捐知識，了解私菸的危害。

中區國稅局苗栗分局並呼籲民眾，勿購買來路不明、標示不全以及低價劣質的菸品，共同守護自己和家人的健康，如果發現有來路不明的私菸，請勇於檢舉，並請大家遵守全面禁止電子煙製造、輸入、販賣、供應、展示及廣告，共同維護公共健康。

現場並請來多個熱烈樂團歌手演唱好聽歌曲，苗栗縣警局及苗栗警分局也在場設攤，宣導尊重行人路權等法令常識，現場另有多個義賣攤位，販售各種農特產品、小物等，苗栗縣長鍾東錦專程到場致詞，結束後巡視台下攤位時，遇到一名小妹妹提了一籃義賣沐浴巾，鍾東錦當場掏腰包幫小妹妹買了2條，並鼓勵小妹妹加油。

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