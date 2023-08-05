基隆市中正區人行道及候車亭有多處毁損，市議會議長童子瑋及市議員許睿慈均要求市府盡快改善。（摘自童子瑋臉書／張志康基隆傳真）

有民眾向市議員反映，表示中正區中正路就業服務中心公車候車亭附近的人行空間有多處毁損，常會導致民眾跌倒受傷，希望市府改善。不料市議會議長童子瑋與市議員許睿慈會勘過程中，童子瑋還被凸起的人行道絆倒。

中正路是基隆市通往和平島、潮境公園等觀光熱區的重要道路，在就業服務中心對面的公車候車亭附近，卻可以看到人行道上的地磚脫落、高低不平，還有行道樹的樹根，候車亭內還有兩段高低落差，讓附近的居民苦不堪言。

市議員許睿慈說，這裡的公車候車亭，竟然有兩節落差高達25公分的石階，與政府呼籲的行人友善無障礙空間背道而馳，民眾想走到候車亭，還要走上100公尺凹凸不平的人行道，附近居民說，這樣的狀況已經很多年，連走路都曾經扭傷腳，更有推娃娃車的民眾認為人行道太狹窄顛簸，寬度甚至不足一米，還得必須閃過路樹樹根的地基坑洞，寧願走在危險的車道上。

童子瑋表示，城市步行體驗是一個整體感受，不友善設計、疏於維管、私人占用，累積起來就是步行者空間使用的負面印象，降低步行與使用大眾運輸移動的意願。造成雖有人行道與騎樓，行人卻在這些本屬於自己的空間成為弱勢。

童子瑋強調，穿越馬路推動禮讓行人當然樂見其成，但包括騎樓開放停機車，還有許多公共工程的細節未以步行者做主體思考，就十分需要長期的監督去翻轉。

會勘後，市府各局處也將陸續處理當地的環境，其中，都發處將把影響人行道的路樹移走，接下來工務處會重新鋪設人行道，公車處則會把候車亭與人行道的高低落差整平。

5日上午謝國樑受訪時表示，基隆市的行人空間長久以來都有很多問題，這也是他為何上任後便積極推動行人友善政策，未來將會持續改善全市人行空間不理想的地方。