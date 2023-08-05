國民黨智庫國家政策研究基金會今表示，新冠疫情期間據中央疫情指揮中心統計推估，全國近120萬名學生染疫，但教育部業務管轄全國之中央、直轄市及地方所屬各級學校參與防疫工作之教育人員投保額外保險僅4288人次，其中直轄市暨地方中小學校基層人員僅1022人次。染疫學生與總加保教育人員相較近280比1的懸殊比例，令人心驚，怎能不令基層教師寒心？

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖調查指出，2020年初疫情爆發，考量各機關學校執行相關防疫工作人員存在較高染疫風險，行政院2020年2月14日特發函教育部及地方政府，同意防疫期間為各機關學校執行相關防疫之工作人員投保額外保險，以維護師生健康與安全。

陳學聖說，但經查，全國110學年度全台高中職529所、國中896所（含補校）、小學2844所（含補校）、特教學校28所，但中小學三級學校平均不到一成加保，到底是教育部未善盡監督之責，還是政府機關學校公文發布流於形式，罔顧師生權益。

陳學聖分析，根據教育部統計資料顯示，在中央，教育部轄下有65所國立大學及高中職學校，而教育部、直轄市、縣市政府等所屬各級學校於2020年2月14日起至2023年4月30日止，，共計3266人次加保；在地方，直轄市及縣市中小學校，依前開規定為直接與感染者、疑似感染者或屍體接觸之防疫相關工作人員辦理額外保險，卻只有1022人次。

陳學聖指出，其中六都及縣市額外投保總人次前三名依序為台北市1890人次（佔44.1％）、台中市564人次（佔13.2％）、新竹市411人次（9.6％）；另中央、直轄市及縣市政府額外投保之各級學校校數，總計有413所大學及中小學校加保，包括大學36校、高中職68校、特教2所、國中73所、小學233所、國中小1所。

陳學聖表示，疫情三年多來，台灣各級學校疫情從2021年4月逐漸升溫至2022年6月，而教育部公布各級學校疫情統計自2021年4月20日到該年12月31日止，共938名學生染疫，若以教育階段區分，大專校院共391名案例、高中154名、國中114名、國小190名及幼兒園89名；接著2022年1月至5月17日，共9萬9271名學生染疫，以教育階段區分，大專2萬132例、高中1萬6187例、國中1萬684例、國小3萬3905例、幼兒園1萬8363例。

陳學聖強調，據中央疫情指揮中心2022年8月21日於記者會上表示，截至該日為止，全台有1／3的學生確診過，全台110學年度學生人數約359萬名，推估約有120萬名學生染疫，與教育部、直轄市、地方政府轄下各級學校投保額外保險的4299人次實在不成比例，怎能不令基層教師寒心。