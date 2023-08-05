道路交通管理處罰條例在6月30日修正，若超速超過40公里，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰外，當場禁止駕駛並吊扣牌照6個月。桃園警方統計，新修正案上路後，至7月31日嚴重超速機車466件、汽車606件，與去年相比，減少23％。

桃園警方近來常接到民眾來電詢問：「6月30日後，我只超速40公里，為何被吊扣牌照6個月！」警方表示，6月30日新修正道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款「行車速度，超過規定之最高時速40公里」，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，另同條第4項規定處罰車主「吊扣該汽車牌照6個月」。

桃園市警察局交通警察大隊統計修正案上路實施後，6月30日至7月31日止，嚴重超速案件警方共計取締機車466件，最高時速達135公里超速85公里；汽車606件，最高時速達166公里超速106公里，合計1072件；較去年同期機車667件、汽車729件合計1396件，減少324件，約23％，顯見修法後確有降低嚴重超速行為，有助於提升道路交通安全。

桃園市中壢區日前有1機車騎士因疑似車速過快，見前方路口汽車左轉彎，騎士急剎失控，與汽車發生碰撞，造成騎士不幸身亡，警方提醒降低行車速度可增加駕駛人之視野範圍、反應距離及空間，更可減少事故發生機率及降低事故嚴重性，請大家減速慢行。

交通警察大隊大隊長林鼎泰表示，道路速限是駕駛人應遵守的行車規定，不應心存僥倖而有嚴重超速行為，才能維護自身及用路人安全，以免傷荷包，還會被吊扣汽車牌照6個月。