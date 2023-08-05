富基魚市則是推出水攤消費滿額，免費獲得生蠔1斤或蚵仔包1袋。（新北市漁業處提供）

為歡慶父親節，新北「龜吼漁夫市集」及「富基魚市」熱情推出促銷活動。龜吼漁夫市集8月8日當日消費滿額享88折優惠活動，並提供88份佰元市集消費抵用券，給身分證字號有「8」的幸運民眾；富基魚市則是推出水攤消費滿額，免費獲得生蠔1斤或蚵仔包1袋，歡迎民眾攜家帶眷一起來享優惠，感受漁民的熱情，品嚐尚青的海鮮，讓全家活力滿滿。

新北市漁業處表示，龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，由在地漁船主自抓自售，提供尚青的生鮮海產，更以盛產新北特產「萬里蟹」聞名全台。為了歡慶父親節，市集於8月8日當天推出「滿額享88折優惠活動」，民眾於活動當天到配合攤位單筆消費滿3000元即可享有88折優惠；另外凡身分證字號有「8」的民眾，就可持身分證到市集管理室領取佰元抵用券，限量88份，每人限領1份，限當日於市集內消費折抵使用。

新北富基漁港中的富基魚市則推出「滿額送生蠔1斤或蚵仔包1袋」的優惠活動，民眾只要在8月8日當天到富基魚市水攤消費滿3000元，就可以免費獲得生蠔1斤或蚵仔包1袋。其中「春來活海鮮」攤位更推出滿888送一盒避風塘炒蟹料理，限量88盒。

漁業處強調，「龜吼漁夫市集」及「富基魚市」皆為北海岸著名的海鮮產地，以在地船家自產自銷新鮮魚貨而聞名，且兩者都是新北特產「萬里蟹」採買聖地。除現撈的新鮮魚貨，還提供代客料理、熱炒及乾貨等，讓遊客吃喝採買一次滿足。