YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，近來被踢爆抄襲日本影片，對此，他昨(4日)首度做出回應：「任何客觀事實都不是我的原創」，但仍有不少網友針對「著作權」一事提出質疑，對此，他再次發聲明做出回應。

老高說違反著作權主要在於原作者不允許轉載的情況下才成立，倘若原作者不希望他引用，保證會刪除影片，如今不解的是原作者未有任何反應，反倒是網友追著此事猛打，而遭到質疑的《昆蟲》影片，他表示一定不會被要求刪除，關鍵在於「原作者根本不是源」，只有「真正的源」能要求他標註源，其他人無權要求刪除影片或標註源，並重申：「我從來沒有說自己是源」。

老高發文強調「從來沒有說自己是源」。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao Youtube）

老高表示若影片呈現方式和其他人相同，那就涉嫌抄襲，不過自己的影片和其他人都有差異，加上影片中使用的音樂素材，早就購買使用權，不覺得有問題存在，眼見有許多人重製他的影片，但也沒有要求對方刪除影片，主要在於「對於任何知識沒有所有權，只能禁止表現形式一樣的搬運」。

老高向口中「不明事理」的網友提出告誡，強調從未攻擊任何人，自然不希望被別人亂噴，若對方想獲得關注，自行努力才是對的途徑，「其實你們認為的正義很多並不是正義，世界上任何邪惡的戰爭都是以正義之名開始的」，最後表示關於這個話題，以後會專門做影片進行講解。