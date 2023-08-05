國民黨台北市立委參選人羅智強剛點名某競辦高層出資聘網軍攻擊他，諸多線索直指侯辦，國民黨前立委蔡正元今再爆料，有人透露某人花800萬元買網軍，要替民調落後的候選人撐腰。他感嘆，買網軍假裝粉絲到處出征，實在很丟人。

羅智強昨稱有競辦高層出資雇用網軍至他臉書洗版，雖未點名，但他和國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰近日不斷隔空交鋒，加上文中還直指「那麼有錢不去打民進黨弊案」，外界推測，此文中所提競辦便是侯競辦。侯辦則稱，對於毫無證據的影射指控，不予回應。

蔡正元今再PO文表示，資深媒體人羅先生透露，有人花了800萬元向網軍頭買網軍要替民調落後的候選人撐腰，這些網軍跑到歷史哥臉書去洗版，跑到羅智強臉書去攻擊，也跑到這裡來撒野。

蔡正元強調，他針對這些網軍，一律封鎖，也奉勸這位候選人的高幹，有本事去做點有意義的事，什麼時候了還玩網軍這種落後的把戲，「沒有粉絲的候選人買網軍假裝粉絲到處出征，實在很丟人」。

最後蔡正元意有所指地附上網友留言，「最近趙少康的那檔節目評論區下面全是金溥聰的網軍！全在罵羅智強徐巧芯郭台銘柯文哲，卻沒看到有人罵民進黨和賴清德。」而核能流言終結者創辦人黃士修也在蔡正元貼文下留言「情報一致」。