75歲簡姓老翁失聯6天，身體虛弱，在派出所先吃泡麵進食。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真）

75歲簡姓老翁失聯6天，身體虛弱，員警先送上泡麵給他進食。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真）

75歲簡姓老翁失聯6天，警方動員上百人在山區搜索，今早在鳳林山區產業道路被人發現，送到山興派出所，家屬接獲通知趕到現場，也感謝眾人關心。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真）

住壽豐鄉志學村75歲簡姓老翁，7月31日騎車外出就失聯，家屬報案，警方先在距離逾30公里的水璉村山區產業道路找到機車，但遍尋不著老翁，當地原住民也加入搜尋，還透過空拍機在山區找尋，經過6天，今天在距離機車約3公里的產業道路發現簡翁，除體力虛弱外，身體無恙，眾人關心問「6天去哪了」，簡翁只說「就一直走一直走⋯⋯」，警方提供泡麵充饑後，已由家人平安帶回。

簡姓老翁的妹妹向警方表示，哥哥獨居在志學村，平常都會聯絡、見面，7月30日有通過電話，31日聯絡不上人，家門關著、手機沒帶出門，只看到機車不在，推測應該只是出門，但等了2天還是沒回家，8月1日向警方報案。

吉安警分局調閱監視器，掌握簡翁騎機車沿台11線轉入花46線，距住家約3、40公里，轄區水璉派出所展開協尋，8月3日在花46線14.5公里處發現簡翁的機車，車上有衣物、飲水，但未見人。

很擔心簡翁生命安危，吉安、鳳林警方與義警、紅十字會、林務局及熱心的水璉部落居民等，陸續加入山區搜索，連岔路、工寮都不放過，因機車車身有刮痕，鳳林警方還到轄內醫院查找看是否有車禍身分不明人士入院，都沒收穫。

今早，凌姓民眾在花46線12公里處看見簡翁，見對方全身髒兮兮且身體虛弱，將他送到派出所。警方發現竟然是失聯6天、大家都在找尋的簡姓老翁，發現他的地點距離機車約3公里。

老翁身體虛弱，精神狀況還好，但神智有些恍惚，警方先送上泡麵讓他進食，他說，這幾天心想回家，就一直走一直走，也不知道走到哪裡，沿途就吃一點野菜、果實，喝溪水，還好簡翁平安歸來，但6天在山區究竟如何度過？看他平安歸來，眾人都鬆了一口氣。