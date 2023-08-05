夏天是蛇類出沒的季節，日前國外有名男子回家時，沒注意到有條蛇待在門框上，冷不防被咬了一口，嚇得拔腿往外跑，還連摔了好幾跤。更糗的是，這段丟臉的畫面還被兒子出賣，放上網路，短短幾天已吸引超過3千7百萬人次觀看，近3.8萬人留言討論。

《紐約郵報》報導，TikTok用戶「haven1988」分享了家中監視器的畫面，可以看到他的父親手中拿著飲料，緩緩穿過庭院走上前廊，拉開門把準備進門時，原本趴在門上的黑蛇受到驚擾，朝他頭部咬了一下，讓他痛得抬頭，看到蛇影的瞬間整個人嚇壞，抱頭往外逃竄，口中大喊「我被咬了！我被咬了！」卻不慎腳滑，跌在地上翻了兩圈。

所幸這一家人事後得知那是鼠蛇（rat snake），不含毒性，被咬的父親也鬆了一口氣。由於過程實在太滑稽，作兒子的忍不住把影片PO上網，有網友表示同情：「換作是我會嚇到心臟病發」，也有人搞笑回應：「如果蛇殺不死他，灌木叢可以」、「可能摔倒還比被咬傷更痛」、「掛急診不是因為被咬，而是腳扭到」、「他這輩子進門都會有陰影了」。