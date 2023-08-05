武界部落新武界橋不敵濁水溪沖刷造成橋墩疑似受損，橋面呈現波浪狀、凹陷。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投山區將降下破千毫米驚人雨量，濁水溪暴漲，武界部落新武界橋附近堤防疑似遭掏空，居民擔心潰堤。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛山區降下破千毫米雨量，春陽部落、都達部落、南豐部落等多處土石流，武界壩、萬大水庫排砂洩洪，濁水溪上游驚人水量，武界部落新武界橋橋墩遭洪水不斷沖蝕，疑似橋墩受損導致橋面凹陷，4日深夜武界派出所派員拉起封鎖線封閉橋樑，5日上午加設紐澤西護欄防止民眾誤闖受災。

南投山區雨量破千毫米 新武界橋不敵黑水沖刷橋面凹陷封閉

根據氣象資料統計，卡努颱風外圍寒流加上西南氣流影響，仁愛鄉3日累計雨量1052.5毫米、廬山871.5毫米、萬大水庫803.5毫米、奧萬大734毫米，驚人雨量濁水溪上游溪水暴漲，武界部落內新武界橋橋墩遭洪水不斷沖刷，造成橋墩疑似受損，導致橋面凹陷。

武界派出所指出，山區下滂沱大雨，濁水溪水量很大，部落居民一直關注橋樑及沿岸堤防狀況，發現濁水溪有部分堤防疑似不敵沖刷，有掏空跡象，另外武界橋橋面有凹陷，他們昨晚獲報到場查看，4日晚間9時封閉橋樑，上午外包商放置紐澤西護欄。