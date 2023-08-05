國民黨總統參選人侯友宜2日結束為期3天的訪日之旅，抵達松山機場時，徐巧芯、葉元之、張斯綱等都到機場接機，不過有媒體發現徐巧芯一開始是蹲在侯友宜右前方，侯友宜發現後喊「巧芯過來」，徐始起身站在張斯綱身邊。葉元之被問到當天情況，急忙解釋緣由，也引起同台來賓歡笑聲。

國民黨總統參選人侯友宜2日結束為期3天的訪日之旅，抵達松山機場時，許多雙北立委參選人都前往接機。前國民黨立委陳學聖認為，包括林金結、徐巧芯、葉元之、張斯綱等幾位常被拿來和鴻海創辦人郭台銘作文章的都來了，「這是好事」！

根據《三立新聞網》日前報導，徐巧芯至機場為侯友宜接機，黃呂錦茹現場特別交代徐巧芯要站在侯友宜身邊，否則怕大家迷路了！結果等侯友宜站定位準備受訪時，市議員王欣儀問「巧芯呢？」接著發現徐巧芯是蹲在侯友宜的右前方，於是喊「巧芯你來這裡」，侯友宜也看著徐巧芯說「巧芯、巧芯，過來」，最後徐巧芯起身站在張斯綱的旁邊。

有媒體人在《新聞面對面》問葉元之為何當天沒穿背心？葉笑稱，因為有點熱，但引起同台來賓笑場，葉接著解釋，那天人很多，有沒有穿背心真的不是重點，如果要偽裝，戴帽子戴口罩就好了。

國民黨立委參選人、新北市議員葉元之。（陳慰慈攝）

另外也有媒體人質疑徐巧芯為何一開始沒有站在侯友宜旁邊？葉元之稱，那天是大家都要去搶位子，搶不到，他自己是被擠到後面，還被黃呂錦茹調虎離山。因為侯友宜是從入口進來，受訪卻在另外一個地方。黨部要求新北市參選人去入口等侯友宜，侯友宜進來後他門反而被擠到旁邊，要去卡位時，大家已經站定位了，擠不進去。

至於徐巧芯為何剛開始卡不到侯友宜身邊的位子反而蹲在一邊？葉元之也問說，「對啊，為什麼？」他隨之幫徐巧芯解釋，徐確實不知道為什麼被擠到旁邊去，侯友宜還叫他過來，「巧芯巧芯過來」。葉元之認為，侯旁邊的王欣儀是按照黃呂錦茹的彩排，王欣儀一直說「巧芯來」，侯友宜很尷尬，就說「巧芯巧芯過來」。