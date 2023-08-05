菜鳥員工難道就要遭受不平等待遇？近日有一名網友於匿名公社發文，控訴自己在科技公司上班，公司與一家知名大公司平時有著密切合作的關係，未料公司不僅拖欠他一個月的薪水，甚至還請員工將薪資的70%借款給公司當作周轉金，他為此深感不解，忍不住詢問廣大網民，「這正常嗎？我該怎麼辦？」

該名網友進一步表示，他沒想到自己上班卻能遇上公司發不出薪水的離奇現象，甚至下令「與公司共體時」，讓員工將70%的薪水借給公司進行周轉。網友因此忍不住發文向網友求救，「這正常嗎？我該怎麼辦？」

對此，有位網民言回應，「沒看過這種的，公司要跟員工借錢是去上班養家活口還是養公司？這早違法了，你敢把這切結書簽下去，代表你很猛！」

另，網友們一看公司竟還有這種操作模式，也喊話讓該名網友快逃，「還不跑打算過冬損失更多嗎？」、「不可能出錢又出力吧！你真傻了嗎？」、「員工都不用過活了，賺的70%要先借給公司，未來還不一定要的回來，是聰明人的都要跑。有資金困難不去找銀行而去找自己員工，感覺根本就是跟大家都借到後就直接捲款跑了，你們全部都變韭菜，建議直接離職然後提報勞工局，千萬別那麼傻還真給錢！」、「你不跑老闆就先跑掉了，還能到還款期喔？」、「銀行都不願意借的公司，員工還願意借就是盤子了！」