高市府近年針對公共工程嚴格把關，在此次「全國工程施工查核小組執行績效考核」勇奪最高榮譽「優等」第一名，是繼去年獲得「110年度績效考核」全國地方政府第二名佳績後的新突破，也是高雄自縣市合併以來連續12年獲得優等，「全民監督公共工程績效考核」也連獲9年優等肯定。

高市府研考會表示，高雄市長陳其邁持續要求市府團隊要為公共工程嚴格把關，並確保公共工程品質，由副市長林欽榮擔任工程施工查核小組召集人，並由研考會擔任承辦單位。每年辦理約200件工程查核案，另推動品質提升精進計畫，包括品質預警、耐震補強、區公所工程及道路鋪面抽驗等提升計畫，協助高雄市工程施工團隊持續成長與進步，有效提升查核成績與施工品質。

研考會進一步說明，市府工程查核成績持續提升，近3年平均成績均達80分以上，甲等比也進步至7成多，顯示工程品質有明顯提升。另外，研考會除了辦理工程查核，也會定期辦理林欽榮主持的「公共工程督導會報」，追蹤進度落後案件辦理情形，並協助施工團隊解決施工障礙及困難，加速市政建設執行。

研考會主委蔡宛芬說明，工程查核是一種過程，透過外部稽核機制找出缺失或問題，督促施工團隊改善、精進及確保工程品質才是目的。市府查核小組會持續推動品質精進計畫，藉由教育訓練與施工團隊建立品質共識，施工過程承商依標準施工，工程主辦機關及監造單位確實督導、查證進度及品質，一同打造高雄市優質公共工程。