警方發現洪婦的手機內，有假投資詐騙群組。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

北市警內湖分局港墘派出所員警陳奎凱從警10年至今，已攔阻詐騙10餘次。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

北市警內湖分局港墘派出所員警陳奎凱從警10年至今，已攔阻詐騙10餘次，對各種層出不窮的詐騙手法已屢見不鮮、經驗豐富，日前陳員在擔服巡邏勤務時，接獲轄內銀行通報有一名63歲洪姓婦人欲向不明帳戶匯款，陳員迅速趕往並即時識破又是詐騙陷阱，成功攔阻避免洪婦損失62萬元。

陳員到場詢問洪婦匯款目的時，洪婦表示是為了幫先生購買手錶，但卻對匯款對象卻交代不清，陳員憑著多年阻詐經驗，發現洪女的通訊軟體中，有加入一個名為「鼎盛」的投資群組，經洪婦同意後，陳員檢視發現該群組以匯儲值金為由，誘騙洪女下載假投資APP進行投資，陳員耐心地向洪婦解說假投資詐騙手法及案例，洪婦這才驚覺可能被騙，立即打消匯款念頭，除向陳員表達感謝外，也答應將不會再誤信這種詐騙訊息。

內湖分局表示，投資理財務必要找具規模可信賴的投資公司或專業經理人，不要誤信來源不明的簡訊或是訊息，以免詐欺集團趁隙而入騙取錢財，若民眾遇疑似詐騙情事，可撥打165反詐騙諮詢專線電話求證。