李智凱（右）與蕭佑然替中華隊添得1金1銅。（大專體總提供）

「鞍馬王子」李智凱因肌肉不適退出成都世大運男子體操全能決賽，今天順利參加鞍馬決賽，以15.500高分世大運鞍馬3連霸，並奪得中華代表團本屆第4金。壓軸出賽的蕭佑然也以14.933分摘銅，中華隊在鞍馬共獲1金1銅。

李智凱在成隊決賽鞍馬項目以難度6.1的動作拿下14.866分，在所有選手中排名第2，僅次於東京奧運全能、平衡木雙料金牌得主橋本大輝，但橋本4日在全能決賽鞍馬項目重摔落地，傷退缺席今天的鞍馬決賽。

李智凱今在第3順位出賽，在無失誤的情況下完美落地，並與教練林育信開心擁抱。最初得分是難度6.4、執行分9.000，總和15.400，不過林育信針對難度提出挑戰，最後難度分上調到6.5，讓李智凱奪金更有把握。

李智凱（右）完賽後與教練林育信開心擁抱，對自己的成績很有信心。（大專體總提供）

前7人比完李智凱穩居第1，連霸阻礙竟只剩壓軸出賽的同胞蕭佑然，蕭佑然也繳出14.933分佳績，硬是擠下4日奪得個人全能銅牌的日本好手萱和磨，勇奪鞍馬銅牌，銀牌則由哈薩克的喀巴諾夫（KURBANOV Nariman）以15.266帶走。

李智凱在個人賽也拿到單槓決賽門票，將於晚間9時進行，曾為聖則在晚間9時參加男子跳馬決賽。稍早進行的女子跳馬決賽，中華隊的賴品儒、吳幸芬在8名選手中分居第7、8名。