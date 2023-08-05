新竹市長高虹安上任已過7個月，多次親身視察前市府林智堅團隊留下來的問題工程，其中包括「新竹棒球場」、「永恆之丘納骨塔」等案件。市議員宋品瑩則指出，高虹安上任迄今，針對新竹市各個工程進行問題排除，花了不少心力，儘管只是「冰山一角」，但自己和高虹安市府團隊都會一肩扛起面對。

宋品瑩今（5）日在臉書發文提到，上任市議員即將滿32週，同時也是高虹安就職第224天，這些日子自己每天兢兢業業，除了除理各項陳情案件外，也絕沒忘記身為議員監督市府的職責。也相信高虹安市長和其市府團隊一定也是日理萬機，並特別面對前任市府留下來的棘手問題與挑戰。

宋品瑩還將前任市府留下許多問題與挑戰，及高虹安的處理方式詳細整理，並將當前的處理進度披露出來。

一、土壤級配與球場排水存在問題的新竹棒球場：已請MLB相關專家親自到場檢視，將依後續報告進行改善工程。

二、地下埋有廢棄物、維管狀況不佳的風箏賽場：改善工程已動工，後續將加強維管，行政調查進行中。

三、通過錯誤設計導致雨水潑濺塔位、櫃位的永恆之丘納骨塔：被迫增加預算進行改善，預計明（113）年清明節前改善完畢。（前市府遭監察院調查中）

四、停車場上浮、多次流標的關埔國小三期：地下水位即時檢測系統8月初完工、臨時便道施工中；積極檢討設計、招標中。

五、工程大幅延宕、前市府任內解約的停七停車場：清算重新招標並決標，預計明年6月底啟用。

六、工程爛尾的國際展演中心：解約清算，重新規劃。

七、設計階段未將各介面事項充分釐清即動工的東勢綠帶：積極處理各項問題，預計今年10月完工。

八、急於開工，相關規劃未考量電桿、電箱與老樹爭議問題的高峰路拓寬：多次會勘協調台電下地、電信箱遷移，並通過老樹保護計畫，預計今年9月完工。

九、過去幾乎不聞不問的中正台商圈產權與消防問題：市長室列管追蹤，產發處與國產署積極協調中。

十、過去幾乎不聞不問的孟竹國宅都更：高虹安親自出席說明會關心進度，都發處提出都更2.0政策協助。

十一、接管率低迷的公共汙水下水道：高虹安親自責成工務處加速辦理，截至今年六月底，接管率已突破20.08%，預估今年底接管率可達21%。

宋品營最後強調，以上僅是前市府遺留問題的冰山一角，前路漫漫，還有許多困難與挑戰。她會持續監督與協助高虹安市府團隊，解決前市府遺留問題的同時，也一同兌現競選時，對新竹市民莊嚴的承諾。