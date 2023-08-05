國民黨籍立委王鴻薇質疑屏縣府用前瞻預算12餘億蓋的6座立體停車場，使用率低到根本成了「蚊子館」，居然還敢稱是施政的超前布署，對此，縣府出面回擊道，各停車場的停車率不僅都逐漸成長3成，每逢假日也幾近停滿滿。

王鴻薇在臉書發文質疑屏縣府，「在前瞻預算的加持下，屏東市增設包括屏菸、民生路、信義路、幸福公園及仁愛路加上中華路平面停車場等6座立體停車場，但是卻被發現，停車場平日使用率僅5％至25％不等，假日也僅有平均35％，根本就是蚊子館」。

王鴻薇指出，對於這樣質疑，屏縣府居然回應說這是施政的超前布署，還說施政必須放眼未來50年，簡直令人傻眼。

對此，屏縣府回擊道，去年於各停車場陸續完工後，因時逢疫情間試營運，今年1月正式委外經營並由停管廠商投資建置完整智慧停車設施後，營運迄今，平日平均停車率成長約3成、假日約4至5成，相較去年試營運期間已逐步成長。

縣府交旅處指出，以屏菸停車場為例，停車率平日45.3％、假日52.1％，又以去年屏東聖誕節活動期間為例，每逢假日，因為外地遊客多，周邊3個停車場幾乎都呈現滿位狀況。

交旅處強調，除了停車場外，周邊也配合調整配置，包括增加仁愛路機車格位滿，停車場旁建置公共自行車，為避免民眾於市區內苦尋車位，還規畫在屏東市區外圍建置9座資訊可變標誌（CMS），可以動態顯示剩餘格位，也有靜態導引牌面，有效導引民眾停車，活絡市區商業活動，帶動整體經濟發展。

交旅處認為，目前縣府積極爭取規畫興建的高鐵延伸線、高屏第二快速道路、國道10號延伸、屏東科學園區及科技產業園區等建設投資，未來陸續到位後將引進更多車流，因此，停車空間供給更有其必要性，所以前瞻停車場的興建，除改善目前既有停車空間不足問題外，更要因應未來重大建設所帶來的需求。