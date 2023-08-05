民眾黨8月6日舉行4周年黨慶，主題為「好4發生，改變成真」，首度開放不具有民眾黨籍者報名參加，盼能有更多志同道合的人加入，並將拍賣4件「柯P原味」做公益。民眾黨副祕書長許甫表示，目前已3000多人報名，入場即可領取手環，手環上印有QRcode將用於拍賣會競標。
今年黨慶移師台中，於台中國際展覽館舉行，許甫指出，考量因素包括地利之便，從台中高鐵站步行到會場約7到10分鐘，由於柯文哲520參選記者會地點已經選在北部，黨內有不少聲音建議，一些象徵意義活動在中南部舉辦，而過去幾年黨慶也都在北市舉辦，此次決定在中部舉辦。
根據活動規畫，黨慶將介紹立委參選人，讓「母雞」柯文哲率領全台立委參選人造勢，每位立委參選人都會發表演講，柯文哲也將壓軸發表主席演講。
活動亮點之一就是拍賣柯文哲個人物品，原先預計拍賣民進黨北市議員王世堅送的腳踏車小折，最後決定不賣了，而當天準備4項拍賣物，包括柯文哲挑戰「一日北高」所戴的安全帽2頂，競選背心、皮帶，拍賣所得捐出做公益。
屆時拍賣方式也相當「科技化」，許甫說明，只開放現場參與者競標，入場時會發下手環，手環上印有QRcode，掃描後可進入到競標頁面，針對每項拍賣品，在限時之內輸入競標價格，透過後台看到出價最高者即得標。
許甫說，去年黨慶實際到場1200人，這次預估將有3000人到場，目前已有3000多人報名，其中黨員比例約占54％，非黨員46％，另也會開放現場報名，估計場館容納的下參與者。
他說，仍有開放LINE報名，一方面是為事先大致掌握人數，另一方面也是讓民眾黨LINE官方帳號訂閱數增加，往後利用線上科技去抓支持者分布，了解支持者來自何方。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。