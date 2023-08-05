民眾黨8月6日舉行4周年黨慶，並將拍賣4件「柯P原味」做公益。民眾黨副祕書長許甫表示，入場領取手環，手環上印有QRcode將用於拍賣會競標。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨8月6日舉行4周年黨慶，並將拍賣4件「柯P原味」做公益。民眾黨副祕書長許甫表示，入場領取手環，手環上印有QRcode將用於拍賣會競標。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨8月6日舉行4周年黨慶，並將拍賣4件「柯P原味」做公益。民眾黨副祕書長許甫表示，入場領取手環，手環上印有QRcode將用於拍賣會競標。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨8月6日舉行4周年黨慶，主題為「好4發生，改變成真」，首度開放不具有民眾黨籍者報名參加，盼能有更多志同道合的人加入，並將拍賣4件「柯P原味」做公益。民眾黨副祕書長許甫表示，目前已3000多人報名，入場即可領取手環，手環上印有QRcode將用於拍賣會競標。

今年黨慶移師台中，於台中國際展覽館舉行，許甫指出，考量因素包括地利之便，從台中高鐵站步行到會場約7到10分鐘，由於柯文哲520參選記者會地點已經選在北部，黨內有不少聲音建議，一些象徵意義活動在中南部舉辦，而過去幾年黨慶也都在北市舉辦，此次決定在中部舉辦。

根據活動規畫，黨慶將介紹立委參選人，讓「母雞」柯文哲率領全台立委參選人造勢，每位立委參選人都會發表演講，柯文哲也將壓軸發表主席演講。

活動亮點之一就是拍賣柯文哲個人物品，原先預計拍賣民進黨北市議員王世堅送的腳踏車小折，最後決定不賣了，而當天準備4項拍賣物，包括柯文哲挑戰「一日北高」所戴的安全帽2頂，競選背心、皮帶，拍賣所得捐出做公益。

屆時拍賣方式也相當「科技化」，許甫說明，只開放現場參與者競標，入場時會發下手環，手環上印有QRcode，掃描後可進入到競標頁面，針對每項拍賣品，在限時之內輸入競標價格，透過後台看到出價最高者即得標。

許甫說，去年黨慶實際到場1200人，這次預估將有3000人到場，目前已有3000多人報名，其中黨員比例約占54％，非黨員46％，另也會開放現場報名，估計場館容納的下參與者。

他說，仍有開放LINE報名，一方面是為事先大致掌握人數，另一方面也是讓民眾黨LINE官方帳號訂閱數增加，往後利用線上科技去抓支持者分布，了解支持者來自何方。