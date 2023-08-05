箔子寮漁港今天滿潮在下午1點19分發生，少了颱風帶來的風暴潮，水位比昨天稍低。（周麗蘭攝）

箔子寮漁港今天滿潮在下午1點19分發生，少了颱風帶來的風暴潮，水位比昨天稍低。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善解說後續改善方案，旁為縣府水利處長許宏博、工務處長汪令堯、農業處長魏勝德。（周麗蘭攝）

有小朋友第一次看到海水漲潮這麼高，在媽媽陪同下做戶外踏查記錄。（周麗蘭攝）

受到每月農曆十八日滿潮及卡努颱風西南氣流雙重夾擊，雲林縣口湖鄉箔子寮漁港昨（4日）發生30年來最大海水倒灌災害，部分魚塭遭到灌水波及。口湖鄉長李龍飛5日陪同雲林縣長張麗善率縣府3局處人員勘災，漁民希望先加高防坡堤治標，最終目標把淤積嚴重的港口透過填海造陸往外移。

縣長張麗善率水利處長許宏博、工務處長汪令堯、農業處長魏勝德、新聞處長卓怡姿等局處勘災，縣議員黃文祥、蕭慧敏亦到場關切，口湖鄉長李龍飛、鄉代會主席王溪邊帶領漁民表達心聲。

水利處長許宏博表示，箔子寮近5年天文滿潮位約是1.6米、1.7米，4日滿潮位高達2.15米，加上卡努颱風帶來「風暴潮」，也就是西南氣流在箔子寮漁港處運轉，以致滿潮位高達2.4米，相差近80公分！因而釀成倒灌，未來還會發生。

許宏博表示，箔子寮漁港附近有個缺口，致使海水旋轉力增強，掏空漁港道路下方地基，所幸口湖公所4日搶救得宜，將提報中央颱風災害復建方案，請漁民詳加檢視自家魚塭申報。

鄉長李龍飛、代表會主席王溪邊及漁民均表示，箔子寮漁港、台子村漁港淤積相當嚴重，10幾年無法解決，出海、回家都要看滿潮位才能進出，一勞永逸解決之道是把漁港往外移，亦即抽砂填海造陸，把漁港腹地再往外移，高雄前鎮漁港改建要3000萬，中央補助了81億，相信81億一定足夠箔子寮港外移翻新，希望中央聽到漁民心聲。

縣長張麗善說，她很清楚堤防加高、每年抽砂只能標，縣府會組一個小組針對箔子寮漁港的未來進行通盤檢討，希望中央不要有黨派、藍綠之分，前鎮漁港的改建預算高達81億，雲林縣也有很多漁港，麥寮港、台西港、五條港、台子村漁港、箔仔寮漁港，所有的港口縣府會做一次通盤檢討，請求中央協助、體恤所有漁民。

漁民也表示，這次海水倒灌的水溢流入魚塭，過兩天池裡的養殖物會開始死掉，也盼中央能夠補助災損。