桃園市八德警分局7月22日舉辦「尖端刑警大徵選-I NEED YOU！」體驗營、「小小警察體驗營」2場活動後，青少年及家長反應熱烈，8月5日暑假期間再推出第2彈，結合地方特色，在八塊厝民俗藝術村假日市集設攤犯罪預防宣導活動。

警方說，這次活動特色以「強化少年網路安全觀念」為主題，與現場青少年及家長互動進行「假案偵查」，解說現在青少年最易遭遇的網路誘拐、網路霸凌、網路詐騙【含假網路拍賣(購物)、遊戲點數(含虛擬寶物)詐欺、假愛情交友與投資詐欺】及個人隱私安全保護等犯罪手法，再加上互動小遊戲－反毒特攻隊，現場參與者都收穫滿滿，敲碗希望再加碼活動場次呢！八德分局秉持「孩子開心、家長安心」，於暑假期間加碼規劃多場宣導活動，歡迎家長帶領孩子到現場與警察哥哥姐姐互動玩遊戲，獲得專屬好禮!!

八德分局分局長林樹國表示，暑假期間，青少年容易過度使用3C產品，受網路世界誘惑誤入歧途，提醒家長要積極藉由親子間約定正當適度使用3C產品，教育孩子自我保護措施，慎防網路誘拐詐騙事件發生。並呼籲家長要時常注意家中青少年生活狀況並鼓勵其多參與健康戶外休閒活動，共同關心保護青少年身心靈安全，陪伴青少年健康平安成長。