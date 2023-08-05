卡努颱風影響，民眾黨立委賴香伶今天表示，她接獲民眾陳情，得知有近千人因颱風被困沖繩那霸市區，甚至有人機位已經延後到了8月10日之後，呼籲交通部積極協調國際航空，盡快接回滯留旅客。

賴香伶表示，昨日深夜接獲民眾陳情，得知有近千人因颱風被困沖繩那霸市區，雖然颱風已漸漸遠離，但機場滯留旅客卻仍未消化完畢，根據陳情民眾的回報，甚至有人機位已經延後到了8月10日之後。

賴香伶說，目前許多台籍旅客，不僅行程大受影響，在當地住找不到住宿旅館、飲食等生活必須品也採購不易，只能窩居於機場。她感嘆，人類創造出來的飛機，在颱風面前像一隻脆弱的風箏，渺小且脆弱，面對天災，我們政府應更積極介入協助。

賴香伶指出，今早她也緊急聯繫交通部及民航局，希望能協調國籍航空，盡早將滯留沖繩的台籍旅客運返回國。另外也將聯繫駐日單位，視現場狀況給予協助，期盼國人都能平安順利。