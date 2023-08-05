國民黨總統參選人侯友宜4日前往新竹縣新埔義民廟參拜，並與綠營大佬林光華碰面寒暄，兩人更緊拉著手不放。資深媒體人黃揚明認為，林光華大病初癒還願接待侯，對侯未來在新竹縣或客家庄將有影響力，並斷言民進黨看到這一幕，動作就會開始了。

黃揚明今（5）日在政論節目《週末大爆卦》中提到，林光華在地方有一定影響力，因此對侯友宜來說，能跟林光華互動是件好事。黃揚明認為，林光華特別說出「所有做（總統）夢的都來過，我在等你」，顯見林光華對侯有善意且欣賞的，並林光華大病初癒還願意接待，對侯在新竹縣或客家庄將具影響力。

黃揚明也斷言，民進黨看到這一幕，動作就會開始了，包括可能有人會去跟林光華說「當時讓你當台灣省主席」等等動之以情的言論，因此選戰最後關頭，林光華究竟會不會站在支持侯友宜的角度就很難說了。

不過黃揚明認為，從此事可看出侯辦開始打地方組織戰，因民進黨總統參選人賴清德「信賴之友會」已組織的差不多了，而民眾黨總統參選人柯文哲的「選哲之友會」也正在組，但侯因起步慢，且能運用在外縣市時間少，但只要開始布局都是好事。

黃揚明坦言地方派系最終還是會看當選機率，但侯如今做出這些動作主要就是「衝」，因許多民調顯示侯友宜在桃竹苗地區已經佔不到優勢，因為許多支持者流向柯。黃揚明強調，該怎麼把樁腳顧穩，將是國民黨主席朱立倫和侯友宜最大的功課。