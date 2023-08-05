紐約時尚品牌Club Monaco以舒適自在的服裝風格受到消費者喜愛，今年夏天品牌延續此一氛圍，聯手「亞洲50大酒吧」 Draft Land打造一個白天微醺的場所「Daily by Draft Land」，並在展期間打造限定展示空間，同時也以品牌夏日系列為靈感，推出限定調飲。

Club Monaco 2023夏季系列。（CLUB MONACO提供/林欣儀台北傳真）

Club Monaco 2023夏季系列面料、色系都以透氣舒適、清爽的主軸，在服裝細節上結合合藝術印花和建築結構設計，凸顯服裝獨特性，而品牌本季的不論是成套的女士褶皺西服褲裝、藍白條紋平口洋裝，均運用簡潔、摩登的輪廓，呈現時髦不費力的直覺式穿搭;而從匈牙利裔的法國藝術家西蒙·漢泰Simon Hantaï作品汲取靈感的抽象印花單品，則讓運用亮眼、溫暖的色澤，為夏季帶入朝氣、柔美的氣息。

以Club Monaco 2023夏季系列為靈感的獨家限定調飲。（CLUB MONACO提供/林欣儀台北傳真）

此次品牌特別與Draft Land合作，即日起至27日在店內展示品牌標誌性單品，以及本季的亮點單品，同時也以品牌夏日洗列為靈感推出獨家限定調飲，分別是兩款低酒精濃度的雞尾酒、一款無酒精飲品，提供一個獨特的逛街體驗，既能酩感受微醺的時光也能沈浸於品牌營造的高雅、靜謐份為當中。

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