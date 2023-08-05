台中市交通局為改善尖峰時段交通壅塞狀況，在68處主要道路路口導入智慧化動態號誌系統，以五權西路為例，用路人自美術館經五權西路上國1南屯交流道車流最多可節省約3分鐘車程，今年預計再新增45處，依即時交通狀況調整紅綠燈時間，讓用路人能少停等1至2次紅燈。

交通局長葉昭甫指出，台中市易壅塞路段多為與高快速公路連結的主要幹道，例如中清路、台灣大道、五權西路臨近國道交流道路段，平假日常發生常態性交通壅塞問題，為提升台中市主要幹道行車效率，交通局自2017年起陸續於國道大雅、台中與南屯交流道周邊路網及中清路、五權西路、台灣大道建置智慧化動態號誌系統，系統可依據各方向車流量即時計算，分配適當綠燈秒數，減少停等紅燈次數與旅行時間，進而增加整體道路運作績效。

葉昭甫說，實測五權西路系統建置上線至今，用路人自國立台灣美術館行經五權西路上國1南屯交流道方向，車流最多可以節省約3分鐘車程，車程縮短預估每年能節省10萬公升汽油，相當於汽車環台1164次，估計碳排放每年可減少26萬公斤，相當於台中火力發電廠一組燃煤機組停止運作80分鐘，或26公頃造林吸碳量，有助於達到節能減碳的效益。

交通局指出，今年預計增加包括環中東路（松竹-太原匝道）周邊路口、大雅交流道周邊路口等45處主要道路路口建置智慧化動態號誌系統，全部完成後，台中市預計會有113處智慧化動態號誌系統，因應時段、路口間距、車流量等變化，將綠燈時間適切配置，運用智慧交控明顯增加通行效率。

葉昭甫強調，智慧化動態號誌系統不同於傳統號誌採固定式時制計畫，會依照車流狀況即時調整號誌綠燈時間，分配較多綠燈時間給車流量較大的方向，系統建置後有效減少主要幹道行駛時間，營造順暢的用路環境，交通局會持續監控各主要道路車流運行情形，透過智慧交通、交通工程、交通執法等措施，多管齊下優化台中市交通路網的安全與流暢度。