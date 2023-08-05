卡努颱風今天遠離，但中南部受到西南風影響，降下明顯雨勢，氣象局也發布豪雨特報指出，南投縣、嘉義縣、高雄市山區已有大豪雨、台中市山區已有豪雨發生，而台北市場蔬菜批發價再漲5％、達近期新高，農糧署官員表示，由於雨勢並未影響主要蔬菜產區，預估菜價將回穩。

據農產品批發市場行情站指出，今天台北市整體蔬菜達每公斤48.2元，較昨天的45.6元再增加2.7元、5.8％。以台北第一市場來看，進貨量較昨日增加，但，受到西南風影響產地持續下雨，適逢周末進場承銷人明顯略增，預期購買需求增加，各菜種行情價格跌多漲少，因到貨結構關係，平均價格上漲。

農糧署副署長姚志旺表示，雖然受到颱風影響、致使中南部降下顯著雨勢，但蔬菜主要產品的雲林影響不大，預估只要天氣轉趨穩定、價格就會慢慢回穩，也已協調農民團體釋出蔬菜穩定菜價。至於當季水果的部分，芒果已至採收末期、柚子則尚未上市，木瓜影響也不大，預估水果能夠充足供應。