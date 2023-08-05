負責《美麗島電子報》內部滾動民調的專家戴立安指出，侯友宜出訪日本又讓侯得到一個百分點，「一點一滴很難得」。新北市議員葉元之則認為，侯友宜現在是拚黃金交叉，尤其第三個黃金交叉就是棄保，讓大家覺得侯友宜比較有機會。資深媒體人尚毅夫則認為，再往上的量能就不是金溥聰了，要地方和小雞力拱。桃園市議員于北辰日前笑稱，徐巧芯、羅智強不會有事，金溥聰是一個失去刀子的飛刀手，沒刀拿什麼丟？饅頭還是衛生紙？

負責《美麗島電子報》內部滾動民調的專家戴立安昨（4）日在《POP大國民》指出，國民黨參選人侯友宜的支持率在訪日後增加了約1%，一點一滴很難得，都是往上走的，這是好不容易攢上來的，很辛苦。

資深媒體人尚毅夫昨在《新聞面對面》表示，金溥聰對於安內當然有一定的功能，對於議題回應會幫侯友宜增加一點量能。但增加多少？3％？對啊，3％是金的功勞，但3％夠嗎？後面還需要10％，都得罪、上不來呢？這要怪誰？再往上的量能就不是金溥聰了，要地方和小雞力拱。

新北市議員葉元之則認為，侯友宜現在是拚黃金交叉，先和柯文哲黃金交叉，變成第2名，第二次黃金交叉就是要贏過賴清德。而之前對侯友宜不利的因素排除後，民調往上是必然的，而柯文哲最近民調有下滑，所以黃金交叉指日可待。第三個黃金交叉就是棄保，讓大家覺得侯友宜比較有機會。

桃園市議員于北辰日前在《新台灣加油》直言，國民黨寬宏大量，但僅對有實力的人，林金結是有實力的人，陳玉珍、徐巧芯絕對沒事，羅智強也不會有事，為什麼？于北辰笑稱，金溥聰是一個失去刀子的飛刀手，沒刀拿什麼丟？饅頭還是衛生紙？