新竹縣公共建設品質再度獲得肯定，國內年度建設最具權威性代表之一的2023國家卓越建設獎近日舉辦頒獎典禮，其中新竹縣政府交通旅遊處共4項工程榮獲5項大獎，包括2022年度新竹縣雙新自行車道跨橋工程、新竹縣頭前溪南岸經典自行車道工程、新竹縣竹北市光明一路停6停車場興建工程以及竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場。

2022年度新竹縣雙新自行車道跨橋工程獲最佳規畫設計類優質獎，此工程為向南延伸新豐鄉濱海自行車道，銜接紅毛港遊憩區經鳳坑漁港至台15線之自行車道路線，新設雙新自行車及人行景觀橋串聯新竹縣至桃園市的濱海自行車道路線。

新竹縣頭前溪南岸經典自行車道工程獲2項大獎，分別為最佳規畫設計類優質獎與最佳施工品質類金質獎，此工程串聯新竹縣市，利用頭前溪河濱土地及台68號高架橋下空間，透過友善環境工法興建自行車道與補強舊有設施。

為方便大眾能夠更自在地暢遊新竹縣，縣府也規畫多處停車空間供民眾使用，並監督做好各項工程品質，這次新竹縣竹北市光明一路停6停車場興建工程、竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場分別榮獲最佳施工品質類金質獎與最佳規畫設計類特別獎等獎項。

其中新竹縣竹北市光明一路停6停車場興建工程，改善了商圈周邊停車空間不足問題，縣府將原本平面停車場擴增為地下兩層立體停車場，提供362席汽車停車位及76席機車停車位，是原本停車位的 3.5 倍，並同步將地面上兒10公園，重新打造成全齡化公園。

竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場除了提供10個客運接駁碼頭外，地下停車場也提供251席停車位，打造新竹縣溪南地區大眾運輸轉運核心且具複合式功能的轉乘設施，未來持續規畫竹東客家文化大禾埕計畫，打造擁有行政、展演及觀光旅遊等多功能的竹東新市鎮中心。