有些人個性比較敢衝，一旦下定決心，就會不斷努力去達標，總是能做出一番成績。《搜狐網》近日分享3個野心最大的星座，他們不僅敢闖又敢衝，職場上有了目標就會埋頭苦幹，沒達到預期結果絕不放棄。

▎雙子座

雙子座學習能力強，反應速度快，再加上自尊心高，看到別人比自己強時，就會成為他們努力的動力，把對方當成目標，不管多艱辛都會往前衝，做事有謀略與毅力，只要下定決心，就會盡最大努力去克服，往往都能擁有極高的成就。

▎獅子座

獅子座霸氣又有想法，喜歡被人讚美，所以會不斷努力，就是想成為人群中的焦點，面對困難從不會慌張，反而會衝鋒陷陣，因此具有領導能力，就算結果不如預期，也不會因此而氣餒，不達到目標絕不罷休，中年時野心會更明顯，職場上做出一番成績。

▎天蠍座

天蠍座一旦下定決心，就會一股腦兒的栽進去，甚至變得有些固執，獲得預期結果才肯罷休，他們很有野心，只是還沒確定目標前，會過得比較隨遇而安，一旦遇到想要的東西，或被人瞧不起時，他們就會爆發實力，辦事手段與能力非常驚人。