警方提醒假求職詐騙的手法。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

詐團聲稱不出門、不轉帳、不需提供證件手機即可工作。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

臉書、社群及交友軟體上充斥著「可兼職、低門檻、高獲利」或新興行業的假求職廣告，刑事局統計，今年1至7月及去年同期被害人，集中在20歲以上未滿60歲勞力人口，分別占全部被害人8成5及8成8，值得注意的是今年求職詐騙財損上升3成6，仍有民眾因不斷翻新的話術而遭到誘騙，另外正值暑期，青少年及學生族群有打工兼職的需求，更成為詐騙集團誆騙的目標之一。

除了以手續費、繳稅、貸款及各種作業費騙取民眾財物外，近期更發現誘騙民眾成為網路車手的新興詐騙手法。北部地區一名20歲陳姓女大學生，5月初收到LINE不明人士私訊，標榜僅須提供電話號碼、輕鬆在家賺錢的求職廣告，點入連結隨即與「小智工作諮詢」加為好友，小智稱公司需購買大量虛擬貨幣，要對外租借MAX虛擬貨幣帳戶，租用1天5000至1萬元且當日結算。

對方聲稱須「審查帳戶」交易是否正常，要求陳女提供自己的MAX帳戶及綁定的銀行帳戶及電子郵件，通過審查就會另外提供3000元，不久帳戶果然通過審查，陳女也收到3000元，但該公司租用20多天後都未確實結算，陳女聯繫小智未果，又接到綁定冷錢包銀行帳戶的客服來電，表示陳女帳戶涉嫌詐團已遭警示，陳女才驚覺被騙報案。

南部另名20多歲待業林姓男子，1月初在臉書求職社團看到「代購虛擬貨幣兼差」貼文，先私訊詢問劉姓女子，劉女表示不出門、不轉帳、不需提供證件手機即可工作，若依指示完成工作每日薪資2至3000元不等，林男依指示下載BitoPro和MaiCoin，再由劉女安排J老師教導操作。

J老師一開始先轉入1萬300元到林男的銀行，指示林男透過BitoPro購買等值1萬元的泰達幣後，轉入J老師指定的虛擬貨幣錢包，林男即可收取300元，接下來每筆交易中，林男若依指示購買虛擬貨幣並交付指定冷錢包，可收取交易金額3％的利潤。後續經手3至4萬不等6筆交易，也都依約定收取分潤，林男以為是個可以賺取穩定收入的輕鬆工作，直至6月下旬要提領綁定冷錢包的銀行帳戶，才發現被警示，連同代購虛擬貨幣兼差使用的冷錢包也都無法使用，才驚覺遭詐騙，成為詐騙集團的共犯。

刑事局提醒民眾，求職務必告知親友、查證公司及應徵資訊，另外近期求職詐騙關鍵字：寄出「金融文件」用以申請補助及貸款、租借「網路銀行帳戶」、「證件實名制」等都要小心。另外青少年及學生族群較有意願從事網路新興工作如代操虛擬貨幣、經營電商、打字員等工作，卻可能潛藏詐騙危機，提醒切勿隨意交付證件、網路銀行或虛擬貨幣帳戶，不僅可能損失財物，更可能導致自己成為詐騙集團的共犯。