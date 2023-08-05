（影片 / 翻自爆怨公社）

為強化停讓保護行人措施，不讓台灣陷入「行人地獄」的惡名，《道路交通管理處罰條例》修正案新法於6月30日正式上路，若汽、機車不停讓行人將加重罰責，最高可開罰6000元；雖然立意良善，但也同時掀起部分對立輿論。近日就有一名駕駛發佈一則行車記錄影像，行人過馬路時全程低頭看手機，令他直呼：「報告部長，我們已經洗清行人地獄！現在連闖紅燈都可以看手機不抬頭！」

一名駕駛日前於爆料公社發佈一則行車記錄影像，畫面顯示，當轉換綠燈時，2名行人並沒有走在斑馬線上，且徑直從他車前經過，甚至低頭看手機，完全沒抬頭看路。對此，該名駕駛無奈歎道，「報告部長，我們已經洗清行人地獄！現在連闖紅燈都可以看手機不抬頭！」

此文一經發佈，網友紛紛留言回應，「現在真的行車地獄」、中元節快到了，趕快卡位」、「交通部養的猴子」、「流浪狗狗都會看紅綠燈」、「如果緊急煞車被追撞，叫行人不會理，還要去攔行人，要抓住行人，不能讓肇事行人離開，但一般人有法律上的權利，用身體接觸攔住行人嗎？」