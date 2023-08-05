桃園國際棒球場排水太差，屢屢被譏「超級壩」。桃園市審計處發現，主球場與副球場完工時間差不多，但副球場卻不會積水。審計處更發現，市府2016年至2022年對桃園棒球場編列5100萬元維護費用，卻沒有一項用於排水修繕。

桃園市體育局表示，桃園棒球場由台灣樂天營運，負責球場養護等例行作業。對於開幕賽積水，廠商已經在4月17日至19日辦理內野開溝作業，開挖4條約40公分深度溝道。4月20日觀察積水情形，已無大面積積水發生。另廠商也租用吸水車，足以因應球賽。

審計處報告指出，桃園國際棒球場啟用至今，淹水問題未獲解決，啟用至今，逢大雨就淹水，4月初連日大雨，造成球場草皮淹水，影響球賽期程。

審計處說，4月27日會同體育局人員現勘球場，體育局稱是球場黏土層及不織布層排水性差，但審計處人員發現，相鄰的副球場、壘球場都沒淹水問題，顯見淹水還有其他原因。

審計處又說，經過分析後，桃園棒球場2016至2022年維護費用5132萬元，維護項目主要是外野看台、計分板、小額修繕，沒有草皮淹水相關修繕支出。體育局稱主要是由營運廠商支應，但廠商處理多年仍未有效改善，體育局應深入分析並釐清淹水原因。

體育局回應，樂天金鷲場地團隊已來台，同時協詢專業廠商評估，研議草皮排水改善相關工法，作為日後優化棒球場設施設備參考。也會邀集營運廠商及相關專家學者組成協調委員會，盤點樂天桃園棒球場需修繕項目及研商雙方權責，共同攜手合作優化球場，提升球迷觀賽品質。