國民黨總統參選人、新北市長侯友宜5日下午與國民黨主席朱立倫前往桃園市中壢慈惠堂參拜祈福。（蔡明亘攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今下午與國民黨主席朱立倫前往桃園市中壢慈惠堂參拜祈福。朱與侯先後致詞都提到兩岸關係，侯說過去兩岸合作打擊犯罪，現已不復見，應坐下來好好交流，保護台灣平安；朱也強調，國民黨提名的參選人，最重要目標為希望兩岸和平，他們有信心和決心，讓大家過好日子。

侯友宜表示，今帶著感恩的心回桃園，20多年前任職警察局長時為了維安常來中壢，對這很有感情，而他今天也向「母娘」許願，希望台灣平安順遂，人民過好生活，是他最大心願。他這次被徵召參選總統，最重要用意就像他的信念一樣，一輩子受到國家栽培，當警察守護人民、保家衛國，他一輩子都不會忘，也是他的責任。

侯友宜提到，看到現在兵凶戰危，連外國人都在問會不會發生戰爭，他認為這是台灣的危機，若真的發生戰爭，後果無法想像。他說最近遇到一位從美國來台投資的生意人，對方擔憂若發生戰爭，會影響生產線，所以台灣要經濟好、環境好，他扛起責任拜託大家，兩岸問題需關注，坐下來好好交流、對談，將民進黨過去沒做到的關係，都建立起來。

侯友宜回憶，過去兩岸齊心合作打擊犯罪，以共同語言和大陸公安來往，一同打擊犯罪團體，但現在已不復見，應用此方式才能保護台灣平安。許多母娘的信眾用心關愛土地做公益，他也會追隨此精神，希望大家給他機會，讓中華民國平安順遂，人民過好生活。

朱立倫表示，今日陪侯友宜回中壢慈惠堂參拜，祈求母娘慈悲，保佑台灣人民安居樂業、平安順遂、和平無戰爭，國民黨這次提名的總統與立委參選人，最重要目標就是希望「兩岸能夠和平」，他們有信心和決心，讓大家過好日子。

朱立倫說，侯友宜過去曾在桃園服務，並在新北市擔任市長，5年來表現佳全台第一名，是實實在在、腳踏實地、真真正正本土在地長大的，相信侯有決心，保護每一位民眾能平安快樂生活，這是參選最重要目標。

朱也提到，去年選舉時他陪同桃園市長張善政參加中壢慈惠堂祈福法會，感謝所有鄉親支持，讓張當選，希望明年同一時間，能再陪「侯總統」再來參拜祈福。