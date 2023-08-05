OPPO甫於上個月在台開賣OPPO Reno10系列，以搭載6400萬畫素潛望式長焦鏡頭的Reno10 Pro+開出紅盤，相較上一代Reno8 Pro在OPPO體驗店首銷銷量提升40%，為持續邁向中高階機種的市場繳出亮眼成績。同時積極佈局線下體驗店，以商圈策略主打高端旗艦服務體驗，瞄準三創生活一級科技戰區，引入全球OPPO體驗店3.0 Pro的店格，開設「OPPO台北三創旗艦店」，相較原三創店面空間擴大2倍更寬敞舒適，融入溫暖木質裝潢增添人文溫度，並為用戶打造智慧生活、辦公應用、多元使用區，期待提升用戶體驗，滿足各族群的體驗和選購需求。

此外，僅於一年一度的INNO DAY未來科技大會展示的前沿技術「OPPO 智慧眼鏡Air Glass」，以及未在台灣市場引進的「OPPO Find N2旗艦摺疊機」等多項創新產品都將於台北三創旗艦店獨家亮相，消費者可於現場實際上手體驗，OPPO台北三創旗艦店於今(5)日起試營運。

OPPO引入目前全球OPPO體驗店3.0 Pro最新店格，開設全台首間旗艦店「OPPO台北三創旗艦店」，相較於原三創店面擴大2倍更寬敞舒適，38.7坪的空間提供全面性的運用，基於智慧娛樂、智慧健康、智慧效率、智慧學習等四大智慧生活場景，展現於店內多項專業科技創新成果。不僅如此，也新增三大特色專區，強化全系手機、IoT串聯物聯網生活科技應用場景，使消費者在體驗過程中感受最新科技的無縫融合。