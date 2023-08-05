有網路影片指稱，中央研究院的「台灣醫療精準計畫」是配合美國在台設置P4實驗室，而台北榮總被分配上交15萬血液樣本。北榮今天澄清，網路所言純屬虛構，破壞學術研究倫理與精神，要求散布者立刻道歉並收回不實言論，已報請檢警追查。

近日社群媒體流傳消息指出，美國在台灣興建P4生物實驗室，而中研院的台灣醫療精準計畫是配合美國，將抽取100萬台灣人的血液樣本，交給美國製造病毒滅絕中國人，榮總被分配上交中央研究院15萬血液樣本。

台灣精準醫療計畫（TPMI）是中央研究院攜手16個醫療體系共同執行的多中心研究計畫，透過運用全基因體關聯性分析、人工智慧與大數據分析，期望建立國人常見疾病的風險評估模式。該計畫由於經費不足，目前暫停收案，待研究經費足夠時將再度開放報名。

對於網路消息指稱，北榮今天發布聲明澄清，TPMI為中研院所執行多中心研究計畫，期盼建立國人常見疾病的風險評估模式，以促進精準健康發展。網路所言純屬虛構、荒唐無稽，不但影響公眾健康，且破壞學術研究倫理與精神，居心叵測，令人遺憾！

北榮強調，本案涉誣衊榮總及我國公衛醫療嚴重，除要求散布者立刻道歉並收回不實的言論，同時報請檢警追查，斷絕錯假之害。