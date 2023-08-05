蔡英文總統今至新北市板橋接雲寺、慈惠宮參拜，致詞時強調自己沒有債留子孫，而前總統馬英九還有前前任總統8年執政留下來的債務，大概增加1兆4000億到1兆7000億。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，沒想到蔡英文躲了這麼久沒出現在公眾前，一開口都是謊言。蔡政府七年來不斷撒錢、推前瞻計畫等，舉債20年最高，人盡皆知，已是民間常識，蔡英文還想用話術把債務責任推給馬前總統，完全違反民間認知，台灣人沒那麼好騙。

蕭旭岑指出，由於我國預算制度，特別預算舉債不列入總預算中，因此許多債務事實上是被蔡政府「藏」了起來，蔡英文可能也是看到下面給的數字，就喜滋滋信口開河。但事實真相是，這七年來政府不斷舉債、編列特別預算，花錢沒有節制，政府負債攀升，早已到達財政危險警戒線。2016年中央政府負債總額5兆3393億元，根據財政部預估，2023年度的負債總額將激增達6兆6748億元，今年四月已達6.3兆元，平均每人負擔債務27.1萬元，創下歷史新高。

蕭旭岑指出，照財政部預估，蔡英文七年內中央政府負債餘額累增1兆3355億元，即平均每年舉債淨額達1907億元。但蔡英文政府這幾年又多了許多舉債項目，例如紓困與新增軍購預算，執政的最後一個年度（2024）將再舉債，對後代子孫來說，面對的將是「無底洞」般的債務。

蕭旭岑表示，尤其是在特別預算編列部分，蔡政府6年已透過特別預算舉債1兆2787億元，遠超過馬政府時期的7909億元。但馬政府多是碰到重大天災、國際情勢動盪，如莫拉克風災、金融海嘯等才動用到特別預算，蔡政府卻把特別預算常態化，是真正的「債留子孫」。

蕭旭岑強調，這七年台灣貧富差距越來越大。據主計總處調查，2021年台灣家庭收支平均每戶可支配所得差距，五等分最高組距與最低組距的落差達六點一五倍，落差創十年新高，代表台灣「富的越富、窮的更窮」。

蕭旭岑表示，台灣人記憶猶新，蔡政府不斷藉著編特別預算綁樁佈樁，其他諸如高端疫苗、離岸風電等，花了台灣人多少冤枉錢，更是一筆爛帳。但是人民過得好不好？新生兒數量在蔡英文任內年年創歷史新低，就可反映人民的生活其實過得並不好。

蕭旭岑指出，馬英九卸任前3年，稅收超徵3100億元，公債占GDP的比率，3年平均降到33％，政府舉債空間有1兆1000億元，與超徵稅捐合計有1兆4000億元。當時的財政部長張盛和因此獲《銀行家》（The Banker）雜誌頒發全球及亞太地區最佳財政部長獎。

蕭旭岑感嘆，馬政府留下如此豐碩的稅收，民進黨執政後才敢提8900億元的「前瞻基礎建設計畫」，大搞輕軌建設。媒體人趙少康還曾在節目上批評馬英九給民進黨政府留下這麼多錢幹什麼？但馬英九認為，國家領導人的責任，就是要讓政府的財政寬裕。蔡英文享用了馬政府的盈餘，居然還有臉回過頭來罵馬前總統，真是徹底污辱台灣人的智慧。