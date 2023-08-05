世界童子軍大會正於南韓舉辦，來自全球150多國、總數超過4.3萬人參加，但因北半球酷暑，與會者在烈日曝曬下活動，自1日開幕以來已超過700人中暑，引發各國向南韓政府表達關切。國民黨立委溫玉霞要求外交部向韓國政府交涉，改善童軍大會營地衛生及防曬，以確保台灣團員安全返家。

溫玉霞表示，她已接獲家長陳情，而英美皆已向南韓政府提出抗議，希望我外交部也能向主辦單位表達關切，確保台灣近2000位童軍和工作人員的安全。

溫玉霞說，她一早聯繫外交部轉達駐韓代表處梁光中協處，亞太司回覆，有關童軍案於韓國發生孩童被蚊蟲叮咬，經洽東南亞科後獲告，該案由駐處教育組負責協助童軍活動，亦由派秘書陪同，相關狀況都有掌握，昨為童軍台灣日活動，駐處梁大使親自前往現場關心及慰問孩童並協助儘速就醫。

溫玉霞指出，由於昨天英國童軍協會已決定將參與的4000多人撤離，家長也十分擔心營地狀況究竟能否真正改善。據參加的童軍表示，天氣十分酷熱，飲用水提供不足，雖然韓國宣稱營地水龍頭的水可以生飲，但水質供應不穩定，來自台灣的孩子有些腸胃不適應。而食物提供似乎也有狀況，除了經常晚到之外，並未能照原先規畫配給。

溫玉霞稱，更糟糕的是，活動場地蚊蟲很多，甚至張嘴就會吃到蚊子，且盥洗室及廁所的清潔不佳。此外，活動動線的安排也有狀況，大會同時四萬多人集結，但場地動線規劃紊亂，英美德等多國外交部已發出抗議及聲明，其中英國已決定撤離。距離大會結束仍有7天，家長非常希望外交部出面交涉，表達對我國童軍團的關心及注重，請韓國務必確保活動順暢及安全，並提供台灣童軍安全的活動空間。

溫玉霞表示，今上午中華民國童軍總會也發出公告，表示確實有些孩子受到叮咬而就診，已協助送往營外醫院，「雖然大會持續噴灑藥劑消滅蚊蟲，但仍無法全面解決叮咬問題，代表團總團部也會持續協調與溝通」。

溫玉霞說，目前幾個歐美代表團決定撤離營區，台灣代表團是否要繼續參加活動，應尊重多數童軍成員的意見，畢竟事涉近2000人的食宿交通等問題。最重要的是請外交部協助童軍總會積極向韓國政府爭取、要求確實改善營地的衛生與防曬措施，雖然適應艱困的環境也是一種「訓練」，但無論如何學生的健康與安全更為重要。

溫玉霞強調，她十分了解家長的憂慮，也將持續要求外交部和駐韓國台北代表處，多予關心重視、掌握狀況、盡力協助，照顧好團員的安全及權益，確保每位團員平安回家。