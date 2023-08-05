近日大學及高中陸續放榜，北市教育局認助清寒學生基金會於5日舉辦「受認助學生考取頂尖學校感恩茶會暨父親節活動」，不少受認助學生表現優秀，錄取台灣大學、清華大學、政治大學等，高中則有孩子錄取北一女，錄取清大的政大附中余起祥表示，未來希望能夠結合運動與專業做出頂尖、適用的運動器材。

北市教育局認助清寒學生基金會董事長湯志民表示，去年基金會認助學生共2085人，可見需要幫忙的學生日益增加，呼籲更多的善心團體與個人加入認助行列，也可小額捐款，用不同方式幫助弱勢家庭的小朋友。

西松高中學生王鈺翔因父親身體狀況亮紅燈，無法工作，家庭經濟負擔更重。他在校期間認真念書，一路靠獎學金支付學習的相關費用，每年申請到的獎助學金約6至7萬，用在學費、補習，也能幫忙分擔家中開銷，最終以優異成績透過「希望入學」管道錄取台大機械系。

政大附中余起祥其父母是越南華僑，因語言溝通不易，收入不高，他在校期間認真向上，得過模範生殊榮，他從國小起接受認助，在學業上全力以赴，並熱愛足球運動參加校隊，最終以優秀學業成績與運動表現，通過清華大學「旭日招生」管道，錄取清華大學電機工程系，他表示，未來希望能夠結合運動與專業做出頂尖、適用的運動器材。

明倫高中李上敏來自單親家庭，父親獨力撫養3個孩子，但因病無法工作，她利用課餘時間在牛排店打工，上課也認真聽講，利用時間複習，保持優秀成績，擔任副班長克盡職責，通過清華大學「旭日招生」管道，錄取清華大學科技管理系。她說，感謝有認助人的幫忙減輕了她的負擔，大學也會好好學習。

認助人林澤顯及夫人黃惠玲自2000年起加入認助行列，迄今23年來幫助132位學生安心就學，林澤顯表示，透過感恩茶會除了恭喜學生錄取理想學校外，也提醒學生在學業上精進外，品德也很重要，期許孩子保持一份善心。