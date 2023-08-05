國民黨近日痛批蔡政府大搞特別預算常態化，國民黨立委李貴敏今再痛批，民進黨只知執政炒短線，大搞特別預算常態化和浮濫舉債，視財政紀律於無物。年輕世代不但要面對低薪、失業和不堪負荷等問題，還要同時承擔民進黨政府浮編預算和大撒幣的後果，幫一堆倒行逆施、浮濫的政策買單、補洞，這就是名符其實的世代剝削。

李貴敏嘆，台灣的年輕世代實在很倒楣，竟遇上無知、無為、無能、無感的民進黨政府，不論低薪、居住正義，還是司法公正，綠營幾乎無解，官員們也不關心。民進黨浮濫舉債，視財政紀律於無物，雖可規避《公共債務法》舉債上限規定，卻把下一代、甚至下兩代人的錢都耗盡。

李貴敏說，更糟糕的是，政府明明債台高築，卻硬要玩數字遊戲洗白，試圖透過大內宣洗民眾的腦，要大家相信政府財政績效優異。外界質疑迄至2022年底，債務未償餘額已高達5兆7298億元，官員不僅不思改進把錢花在刀口上，反而硬扯民進黨政府係繼承馬政府長期債務5.39兆元。言下之意似指迄至今年六月，蔡總統任內債務僅淨增4350億元？

李貴敏表示，事實上只要檢視相關數據內容，就可以發現這又是樁指鹿為馬的把戲。因為光從財政部自己的國債鐘數據，今年520的公共債務未償餘額已高達6兆3418億元；甚至財政部也曾推估，112年度中央政府1年以上公共債務未償餘額起碼暴增到6兆6748億元；關鍵就在僅計算「總預算」，或務實的加計「特別預算」後的舉債結果。簡單的說，其主要區別就在於有沒有納入「已編列而未實現的特別預算」。

李貴敏批，綠色官員玩數字遊戲已不是第一遭。如今，民進黨把特別預算當作規避舉債上限和制度監督的巧門；明知特別預算只有在「國家經濟重大變故或數年一次之重大政事」等特殊情事才可編列，這七年多以來，竟然編列了十三項總數超過兩兆的特別預算。姑且不論其來源多以舉債支應，其中更不乏總預算的延續項目，而不應納入特別預算。

李貴敏說，此種違法亂紀的行為導致國家社會資源被行政機關或官員們濫用，甚或為選舉揮霍，無益於國家長治久安。而事實證明行政單位對於「特別預算」的合法編列及使用並非毫無所悉，畢竟財政部日前也在其新聞稿中承認只有在「國家經濟重大變故或數年一次之重大政事」等特殊情事才能編列特別預算。

李貴敏斥，綠官們依舊無視法律明文限制，也不在乎世代正義和財政紀律，更透過綠委國會過半的多數暴力，一再狂編特別預算，以供行政機關政策買票、大撒幣和綁樁。全民辛苦的納稅錢也因此在民進黨手中玩來玩去，甚至遭受巧取豪奪。

李貴敏強調，就以前瞻計畫為例，其不但誇大不實，從編列到執行，也一路掉漆，而毫無紀律與效率可言，可說是既不專業、也不用心的代表作。如今綠營竟然變本加厲拿著總預算的收支數據唬弄全民，想要誤導民眾綠色政權還債績效驚人？說穿了，如此不負責任的做法，形同財政未爆彈，擺明了就是敗家，更是嚴重的世代不公義。