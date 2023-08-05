桃園市中壢區忠貞市場某間販售越南法國麵包的人氣攤商，驚傳疑似食物中毒事件，衛生局採樣送驗，結果預計下周出爐。（衛生局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區忠貞市場某間販售越南法國麵包的人氣排隊攤商，驚傳疑似食物中毒事件。衛生局自3日起陸續接獲相關通報，民眾食用該攤的越南法國麵包後，出現上吐下瀉和發燒等症狀，截至今日中午，個案數增至340人，其中有13人住院中，相關採樣檢驗結果預計最快下周出爐。

衛生局說明，有民眾8月2至3日間購買中壢忠貞市場內某攤商越南法國麵包，食用後出現疑似食品中毒症狀，包括腹瀉、嘔吐和發燒等，經衛生局發布主動通報專線後，截至5日中午12時，個案數已增至340人，有235人就醫，目前13人住院仍有發燒和腹瀉症狀。

據醫院通報，人體檢驗報告部分為沙門氏桿菌及輪狀病毒，衛生局已採集人體、食品、環境檢體共計21件送驗調查，相關檢驗結果最快下周出爐。

衛生局表示，該越南法國麵包的製備食材有滷鴨蛋、梅花肉、洋蔥絞肉、小黃瓜、醃蘿蔔、蛋黃醬、滷汁及辣椒，衛生局採集食品檢體6件，包括蛋黃醬、醃蘿蔔、洋蔥絞肉和民眾未食用的同批產品，與環境檢體4件包括生熟食刀具砧板，及個案和廚工的人體檢體共11件，總計21件，待下周檢驗結果出爐將進一步後續處辦。

今日衛生局也會同法務局消保官至現場查核，攤位無營業，餐點備製場所也無食材原料，再次提醒業者環境衛生在未複查合格同意復工前，不得擅自營業，若經查獲不遵行暫停作業者，將依違反食品安全衛生管理法第47條第13款規定，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒食品業者，製售食品應投保產品責任險，如未依規定違反食品安全衛生管理法第13條規定，可依同法第47條處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。同時呼籲消費者，若有進食這攤製售的食品衍生食品中毒消費爭議，法務局已要求業者應即刻聯繫食用引發不適的消費者，以利瞭解後續治療及恢復狀況，並就醫療費用的負擔或補償方案妥善溝通處理。

衛生局強調，市府將全力協助衍生消費爭議而無法獲得妥適處理的消費者，可撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站線上申訴，消保官將全力協助，確保市民消費權益。

衛生局3日到該攤商稽查，發現冷凍冰箱溫度不足、有病媒蹤跡、作業人員配戴飾品、食材未落實離地及覆蓋等14項缺失，已依食品安全衛生管理法第41條第1項規定，命業者4日起暫停作業，環境衛生缺失命限期改善，須經衛生局複查合格並同意後才能復業。