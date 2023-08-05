新豐休息站交通便利、腹地充足，提供南來北往旅客休憩空間。（公路總局提供／邱立雅竹縣傳真）

西濱快速道路繼2021年成功啟用口湖休息站，公路總局規畫於竹縣新豐設置休息站，並於5日正式開幕，提供有在地名產、伴手禮、簡易飲食、洗手間及停車場等，配合時代潮流，首度在省道休息站引進電動車充電及哺乳室等設施。新豐休息站開幕盼結合鄰近的紅毛港紅樹林生態遊憩區及新豐濱海自行車道，滿足民眾休憩需求。

台61線西濱快速公路縱貫台灣西部沿海地區，是全台最長的快速公路，全長約301.8公里。2021年2月台61線中部路段全線通車後，公路總局首先於246K處設置口湖休息站，今年於新竹縣新豐鄉58K處橋下，完成第2座休息站建置，5日正式啟用營運，後續還有台中大安休息站也將啟用。

新豐休息站由公路總局第1區養護工程處規畫建置，於今年3月底開工，在短短的4個月內完成建照申請及使照取得，站內不僅有設有便利商店、小吃攤、在地伴手禮及哺乳室外，廁所夏天有冷氣，洗手台全天候供應熱水，停車場更有充電樁，不輸高速公路的5星級休息站。

新豐休息站鄰近紅毛港紅樹林生態遊憩區以及新豐濱海自行車道，前後有交流道銜接，腹地充足，提供北上、南下旅客休憩空間。新豐休息站預估每年可服務逾30萬用路人，將帶動台61線用路需求持續攀升，可望創造企業、政府、在地產業、用路旅客多贏局面。