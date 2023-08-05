台東縣南橫公路台20線180K處今天中午傳出意外，大雨不斷台東山區持續降雨，1名工人遭到落石擊中頭部，當場失去生命跡象，同事見狀立即將人送醫急救，目前工務段已經前往現場了解，事故原因有待警方進一步調查釐清。