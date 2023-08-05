南橫公路豪雨不斷 傳 1工人遭落石擊中OHCA 15:452023/08/05 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台20線南橫公路180K今天傳出有人遭落石擊中。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣南橫公路台20線180K處今天中午傳出意外，大雨不斷台東山區持續降雨，1名工人遭到落石擊中頭部，當場失去生命跡象，同事見狀立即將人送醫急救，目前工務段已經前往現場了解，事故原因有待警方進一步調查釐清。 台東台11線車禍 1人無生命跡象 、車體變形扭曲 卡努颱風亂船班 男星綠島返台 喜見「撤退船秒變賞豚船」 卡努颱風掀大浪 台東都蘭1遊客遭捲外海搜救中 #台東 #南橫公路 #台20線 #工人 #落石 也許您會感興趣 推薦閱讀 卡努強風不斷 台東鐵花新聚落攤位棚架被吹倒 11:132023/08/03 生活 北北基宜警戒！台東卻飆39.1度高溫 蘭嶼放颱風假 14:092023/08/03 生活 鹿野直播沒熱氣球卻驚見帳篷走路 逗趣畫面曝光 12:262023/08/05 生活 卡努逼近台東颳焚風 路樹「連根拔起」橫躺路中間 現場畫面曝 09:232023/08/03 生活 台東新設養雞場說明會 百人抗議齊呼「就地解散」 17:432023/08/03 生活 卡努颱風來襲 台鐵平溪、深澳線停駛 6條省道加碼防災機具人力 16:172023/08/03 生活 半小時連5震「都在同地區」！最大震度4級 20:362023/08/04 生活 有暗器！搭自強號手掌突刺痛 驚見「針筒卡座椅」警方調查中 16:332023/08/04 社會 卡努颱風來襲 台東2離島明停班停課 19:162023/08/03 生活 門諾醫院駐點長濱鄉衛生所 每周開2診次腸胃專科 19:132023/08/02 生活 台東、高雄戰漁港前瞻經費 陳其邁嗆：不應選舉到了就抹黑 12:202023/08/04 政治 韓國瑜颱風天攜「老友」關心！自曝最愛這款泡麵 19:392023/08/03 政治 霧鹿國小舉10誘因找代理老師 校長郭惠珍：請自投羅網 12:032023/08/04 生活 中南部山區雨勢大 15處山路預警封閉或致災 12:562023/08/05 生活 後山文學年度新人獎評選出爐 新書11月出版 14:242023/08/02 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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