仁愛鄉公所提供

卡努颱風外圍環流及西南風影響，豪雨重創南投縣仁愛鄉，土石流造成南豐、春陽、廬山等部落嚴重的災情。投89線力行產業道路遭到大量土石流淹沒，道路完全中斷，3個村至少約300人受困，還有多部車輛急民眾受困的道路，相關單位正積極搶救當中。

此外仁愛鄉南豐村中正路上的加油站，慘遭土石流直接穿心而過，大量土石傾瀉而下將加油站淹沒，僅剩下屋頂露出，透過空拍機可見兩旁淹成一條滾滾泥河，現場景象十分駭人。

南豐村中正路上加油站昨(4日)夜遭後方山坡狂奔而下的土石淹沒，大量土石獲和泥漿湧進加油站，堆積到接近屋頂的高度，前方道路也全遭到泥和淹沒。

根據氣象資料統計，卡努颱風外圍寒流加上西南氣流影響，仁愛鄉3日累計雨量1052.5毫米、廬山871.5毫米、萬大水庫803.5毫米、奧萬大734毫米，驚人雨量濁水溪上游溪水暴漲，武界部落內新武界橋橋墩遭洪水不斷沖刷，造成橋墩疑似受損，導致橋面凹陷。

由於有多處道路中段，不少部落有村民受困，目前南投縣政府已向國軍及空勤總隊申請支援。