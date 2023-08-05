華航宣布8月7日將加開台北往返沖繩的航班。（華航提供／陳祐誠台北傳真）

卡努颱風離開台灣轉後往日本沖繩方向前進，連日來沖繩航班大亂，國籍航空今日皆取消了沖繩航班，民眾黨立委賴香伶指出，有近千台灣旅客滯留沖繩，排隊已排到8月10日，呼籲交通部協調航空公司載運旅客。民用航空局表示，已協調業者增班或放大機型接駁滯留旅客。華航稍早宣布，8月7日將加開航班。

賴香伶在臉書上發文指有近千人因颱風被困沖繩那霸市區，雖然颱風已漸漸遠離，但機場滯留旅客卻仍未消化完畢，根據陳情民眾的回報，甚至有人機位已經延後到了8月10日之後。

賴香伶說，許多台籍旅客不僅行程大受影響，在當地住找不到住宿旅館，飲食等生活必須品也採購不易，只能窩居於機場。今早她已聯繫交通部及民航局，希望能協調國籍航空，盡早將滯留沖繩的台籍旅客運返回國，另聯繫駐日單位給予協助。

民航局說明，很多委員與長官都很關心國人在沖繩的情況，已協調國籍業者加強疏運，透過增班或放大機型等方式，幫助國人儘早返台，相關作業近日已持續執行，後續也會視天侯狀況，繼續積極疏運。

華航稍早宣布，8月7日將加開班次CI2120桃園飛往琉球以及CI2121琉球飛往桃園的班次。