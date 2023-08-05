富邦悍將簽下新洋投Ryan Weiss，總教練丘昌榮表示，主要是看中他超過190公分高的身高優勢、出手角度較大，但他認為，過去沒有過亞洲經驗打球的外援最重要還是適應力，新洋投預計下週抵台。

現年26歲的右投手Ryan Weiss身高193公分，美職生涯未上過大聯盟，最高層級到3A，今年5月底被皇家隊3A釋出後轉戰獨立聯盟，後效力大西洋聯盟的高點搖椅隊，與台灣好手陽岱鋼當隊友。

對於新洋投，丘昌榮表示，主要是看影片中的數據，「他身高大約有195公分，屬於有角度的投手，變速球是主要武器，也有滑球、曲球，最主要是看中他的身高。」

生涯首次來到亞洲打球，丘總認為，對外援來說，適應力更為重要，他預計下禮拜抵台，「看能否在月中拿到工作簽，之後可以先在二軍出賽。」

而富邦2日「開箱」新洋投伍茲，但來台首戰先發5局失7分、承擔敗投，丘昌榮指出，伍茲第1場比賽有球威，但控制力比較沒有到位，好壞球落差大，「他比較擅長的大曲球、滑球都比較早落地，就比較無法引誘打者，希望他能盡快適應，因為831洋將大限也快要到了。」