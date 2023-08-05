颱風卡努日前襲台，導致北市多處發生路樹災情，萬華1棵百年大樹也倒塌，在地居民十分不捨。國民黨台北市議員應曉薇聯絡威京集團沈春池文教基金會，並聯繫樹木醫生，利用吊車扶正，立即覆土並擴大土壤基盤救治。她要求，北市府要對老樹加以保護，財產署也要有所規劃。

樹木醫生詹鳳春表示，榕樹已有百年歷史，因為樹冠太茂密、未疏枝，造成颱風來時受力不均，導致連根拔起。判斷根系屬淺根，將樹枝及葉子進行修剪並縮小樹型，利用吊車扶正，立即覆土並擴大土壤基盤救治，期以永續百年。

威京總部集團主席沈慶京分享，他從小就在南機場眷村長大，老榕樹的位置是他老家後方，小時候還爬過這棵樹，非常有感情。現今全球氣候變遷，地球暖化嚴重，樹木可有效吸碳，能救一棵是一棵，這也是企業ESG跟社會責任。

應曉薇說，「希望此次榕樹倒了能讓地方聽到百年榕樹爺爺最無聲的嘆息」。藉由百年榕樹再重生，呼籲齊心合力保護榕樹、也保護地方，讓百年老樹的生命與故事傳遞城市的歷史與美。

她喊話，北市府應竭盡全力對於台北市的老樹加以保護。國有財產署所署之區域如果有老樹，財產署也應該有所規劃，並隨時與台北市文化局橫向聯繫讓台北市的老樹都能健康以保護城市。