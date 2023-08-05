父親節將至，momo購物網《88寵愛偶爸節》買氣熱絡，開跑首日(8月1日)買氣年增即衝20%，近一週訂單量更飆破百萬筆，據momo銷售觀察，今年父親節熱銷TOP3品類為家電、3C手機、保健，其中手機年成長逾40%，按摩器材更熱銷超過50%，顯示「高端送禮」已成時下孝親選禮的新潮流。

momo將於8月5日至8月8日《88寵愛偶爸節》推出「8/8當日加碼全站最高回饋32%」、「免費領8/8全站88折神券」，以及「玩遊戲抽總價45萬Sony豪禮」、並攜手國泰世華CUBE卡推出「筆筆加碼最高送5%」8月8日則享最高13%，希望衝高父親節業績。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄，雖然去年同期因疫情進入社區流行階段墊高基期，富邦媒第2季合併營收約262.1億元，年增4.3%，創下歷年同期新高，單季營業淨利達10億元，歸屬於母公司業主稅後純益達8.4億元，單季每股盈餘3.85元，累計上半年合併營收達513.3億元，較去年同期增加6.8%，營業淨利達20.9億元，營業淨利率4.1%，歸屬於母公司業主稅後純益達17.3億元，每股盈餘7.92元，年增4.3%，還原一次性損益每股盈餘年增率則為8.3%。