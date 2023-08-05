陳昊森（左起）、楊銘威、修杰楷、林心如、陳意涵、李李仁、郭雪芙體驗開飛機。（TVBS提供）

《光開門就很忙了》成員們迎接客人修杰楷（後排左起）、李李仁、楊銘威。（TVBS提供）

陳意涵（左起）、修杰楷、陳昊森一起做菜。（TVBS提供）

林心如在TVBS《光開門就很忙了》擔任店長，與陳意涵、楊謹華、郭雪芙、周興哲、章廣辰、陳昊森一同經營寵物友善民宿。明（6日）播出第7集，活動組長陳意涵為滿足客人瘋狂、刺激的需求，竟規劃讓客人李李仁、修杰楷、楊銘威真實體驗開飛機。

林心如親自至機場接客人李李仁、修杰楷、楊銘威，一起前往訓練中心練習開飛機。訓練過程中，林心如被讚有天份，笑說：「想開回台北接女兒。」楊銘威自認是湯姆克魯斯，要來一段電影裡飛機飛入山谷模樣。

未料真實飛行時卻遇亂流，飛機搖擺不定，讓與楊銘威同機的修杰楷一路尖叫。而搭乘另一台飛機的李李仁與陳昊森，教練讓他們體驗多次無重力狀態飛行，兩位大男孩下飛機後雙腳腿軟、站不起來。

為迎接擅長廚藝的修杰楷、李李仁到來，周興哲與章廣辰也精心準備熬燉18小時的雞湯，及拿手料理紅燒肉，希望擄獲客人的心，周興哲笑說：「他們如果覺得我煮不好，我就回房間。」不過，周興哲卻面臨林心如邀請修杰楷展現廚藝，以招牌「清冰箱料理」幫忙做員工餐，挑戰周興哲的主廚地位。

《光開門就很忙了》成員們也準備了趣味團康競賽，林心如自認遊戲殺手，玩起搶棒子反應遊戲時，落拍到一根都沒接到，最後跌坐在地大笑：「我最爛。」陳意涵與陳昊森見她如此賣力，心疼喊：「你辛苦了。」楊謹華上場前，焦慮笑說：「應該可以有１根吧。」