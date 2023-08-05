台中原住民就業服務據點5日上午於豐原舊議政大樓揭牌啟用，設立原住民族專屬就業服務台並聘用3名原住民籍就業服務員。（潘虹恩攝）

台中原住民就業服務據點5日上午於豐原舊議政大樓揭牌啟用，勞工局在現場提供VR360度職場接軌系統VR展示體驗，即使求職者沒有親到公司，也能實際感受企業環境，加速就業媒合。（潘虹恩攝）

為協助台中市原住民就業，台中原住民就業服務據點5日上午於豐原舊議政大樓揭牌啟用，設立原住民族專屬就業服務台並聘用3名原住民籍就業服務員，期盼能從文化及生活特性的角度切入，提供更合宜的諮詢與服務，協助原住民族人解決就業難題，提升原民就業競爭力。

統計截至6月底，台中市原住民族人口數已達3萬7285人，占台中市人口數1.32％，原住民族人口數位居六都第3。台中市原住民族就業服務據點11日揭牌啟用，除了單一窗口諮詢，也將提供開發職缺增加就業機會、辦理原住民就業促進研習、職涯講座及陪同面試等外展服務；中市府原民會表示，由於原住民族人的就業或失業常伴隨不同的困難及情境，原住民族籍的就業服務專員較能從文化及生活特性的角度切入來提供諮詢。

來自排灣族就業專員邱雅琦表示，過去她在求職路上遇到的困難是面試的溝通上會有困難，希望可以透過自己的經驗幫助求職的原民朋友；父親來自布農族、母親來自拉阿魯哇族的顏慧苓說，她過去在安置中心擔任生活府輔導員，發現許多原住民孩子會比較沒有自信，希望可以透過自己陪伴與鼓勵幫助他們找到自信；來自排灣族的王恩慈則說，她在電子、服務、製造業等都有待過，對不同產業特性有所了解，相信藉此經驗可以幫助原民朋友媒合不同產業。

中市府勞工局在現場提供VR360度職場接軌系統VR展示體驗，求職者利用「VR360 度職場接軌系統」即使沒有親到公司，也能實際感受企業環境，加速就業媒合。中市府勞工局指出，市府勞工局各就業服務據點皆有協助原住民族特殊文化及需求之就業服務，截至今年7月31日止，原住民新登記求職共602人，有效推介就業共482 人、求職就業率80.07％。

此外，和欣客運、統聯客運、台中市私立金田居家長照機構、社團法人台中市紅十字會、福容大飯店、樂多多世界股份有限公司等6家業者也於現場舉辦就業媒合與徵才，提供200多個職缺給現場求職民眾。